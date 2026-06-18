Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам команды.

«Привет всем! Сегодня мы провели первую тренировку. Я очень счастлив! Ребята сегодня отлично потренировались. Надеюсь, что скоро увидимся! Берегите себя! Пока!» — сказал Шварц в видео, которое опубликовала пресс-служба бело-голубых.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.