Шварц: «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о задачах, которые перед ним поставило руководство клуба.

— Кто будет капитаном команды?

— Я здесь лишь два дня. Хочу поговорить с футболистами. В составе «Динамо» есть много достойных. Фомин, Тюкавин — лидеры, но есть и другие игроки. Когда я приму решение, обязательно скажу об этом СМИ. Итоговое решение будет принято чуть позже.

— Какие задачи поставлены перед вами?

— Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно говорить об этом в мае. Как раз проговорил этот момент вчера ребятам. Мы можем сейчас фокусироваться на работе, которая стоит перед нами. Должны создать тот стиль игры, который будет привит нашей команде.

— Многие связывают ваше возвращение с возможным трофеем.

— Я здесь для того, чтобы работать на команду. То что я знаю, многие пишут по поводу трофеев, чтобы вписать свое имя в качестве легенды. Все это я конечно чувствую. Но я полностью сконцентрирован на работе как на поле, так и вне его. Это видение всего нашего тренерского штаба.

Верхушка айсберга — тот стиль игры, который мы хотим, чтобы все понимали. Мы говорим об обороне, переходных фазах атаки.