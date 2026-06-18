«Краснодар» может вернуть Уткина из «Ростова»

По информации «СЭ», «Краснодар» серьезно рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ростова» Даниила Уткина.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Ростов» может арендовать голкипера «Краснодара» Даниила Голикова. Аренда может стать частью будущей сделки по переходу Уткина.

Сезон-2025/26 26-летний Уткин провел в аренде в московском «Торпедо». Он забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 13 матчах Первой лиги.

Уткин является воспитанником «Краснодара». Он выступал за «быков» до 2022 года. Также полузащитник играл в «Ахмате» и «Балтике».