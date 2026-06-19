Канада разгромила Катар, катарская команда получила две красные карточки

Сборная Канады выиграла у Катара в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 6:0. Игра прошла в Ванкувере на стадионе «БЦ Плейс».

На 16-й минуте Кайл Ларин открыл счет, затем Джонатан Дэвид удвоил преимущество канадцев. На 33-й минуте катарцы остались в меньшинстве, так как Хомам Ахмед получил красную карточку за фол последней надежды. Перед самым перерывом Дэвид оформил дубль и довел счет до крупного.

В начале второй половины полузащитник канадской команды Исмаэль Коне получил серьезную травму после столкновения с Ассимом Мадибо, за что катарский футболист был удален с поля. Вышедший на замену Натан Салиба забил ударом со штрафного и сделал счет 4:0. На 75-й минуте защитник сборной Катара Мохаммед Аль-Маннаи срезал мяч в свои ворота, а в добавленное время Дэвид оформил хет-трик и установил окончательный счет.

Канадцы набрали 4 очка и поднялись на первое место в группе В. Катар идет на последней строчке — 1 очко.

В третьем туре ЧМ-2026 Канада сыграет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной. Оба матча пройдут 24 июня.