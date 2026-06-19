В «Динамо» считают, что со Шварцем у команды есть шанс на трофей

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что в клубе довольны возвращением Сандро Шварца на пост главного тренера.

— Можно сказать, что мы рады, что Сандро присоединился к команде. Я видел, как команда играла в первый приход Сандро. Мы считаем, что у нас есть все шансы получить те трофей, которые все хотят видеть. Совет директоров клуба желает успеха Сандро!

— Сандро возвращается в клуб. Насколько сильно изменилась ситуация с точки зрения политической ситуации в сравнении с 2022 годом?

— Это вопрос не о спорте. Если смотреть на то количество иностранных тренеров и игроков, которые приезжают, то видно, что тенденция изменилась. На ПМЭФ, например, было делегации из различных стран, из Германии, поэтому ситуация сильно меняется.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе поддерживают Шварца.

— Мы сделаем все для поддержки Сандро, знакомы пять с половиной лет. У нас отличные отношения, у нас есть инфраструктура, команда, нам необходимо сделать шагов, чтобы чего-то достичь. Рад, что мы делаем эти шаги с Сандро!