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Сегодня, 14:53

В «Динамо» считают, что со Шварцем у команды есть шанс на трофей

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Носов

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев рассказал, что в клубе довольны возвращением Сандро Шварца на пост главного тренера.

— Можно сказать, что мы рады, что Сандро присоединился к команде. Я видел, как команда играла в первый приход Сандро. Мы считаем, что у нас есть все шансы получить те трофей, которые все хотят видеть. Совет директоров клуба желает успеха Сандро!

— Сандро возвращается в клуб. Насколько сильно изменилась ситуация с точки зрения политической ситуации в сравнении с 2022 годом?

— Это вопрос не о спорте. Если смотреть на то количество иностранных тренеров и игроков, которые приезжают, то видно, что тенденция изменилась. На ПМЭФ, например, было делегации из различных стран, из Германии, поэтому ситуация сильно меняется.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе поддерживают Шварца.

— Мы сделаем все для поддержки Сандро, знакомы пять с половиной лет. У нас отличные отношения, у нас есть инфраструктура, команда, нам необходимо сделать шагов, чтобы чего-то достичь. Рад, что мы делаем эти шаги с Сандро!

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Ивлев
Павел Пивоваров
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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