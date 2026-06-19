Шварц — о Тюкавине: «Костя заматерел, стал отцом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о нападающем Константине Тюкавине, хавбеке Муми Нгамале и полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

— Что скажете о прогрессе Тюкавина?

— Я смотрел достаточно много матчей. Особенно лица ребят с утра в Нью-Йорке, когда у вас был вечер.

Тюкавин тоже изменился, он стал отцом. За это время отмечу колоссальное изменение. Костя заматерел. Видел его голы, голевые передачи. Я с нетерпением жду, когда он присоединится к нашей команде на следующей неделе. Посмотрим, насколько он изменился.

— Что скажете про Арсена Захаряна?

— Очень хорошо его знаю, мы поддерживаем связь. Кстати, не только с ним, но и с другими футболистами, которых я тренировал в «Динамо». Арсену, возможно, немного не повезло из-за травм, которые у него были. Он прекрасная личность и замечательный футболист.

— Будете ли рассчитывать на Нгамале?

— Не так много могу сказать о нем, его здесь пока нет. Он был важной частью клуба. Как только приедет Бувач, мы обговорим кандидатуры игроков.