«Зенит» 5 июля сыграет с аргентинской «Химнасией»

«Зенит» 5 июля проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет матчи против азербайджанского «Нефтчи» (8 июля) и сербской «Црвены Звезды» (12 июля). Обе игры также пройдут на домашнем стадионе сине-бело-голубых.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на два очка опередила ставший вторым «Краснодар».