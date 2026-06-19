Шварц: «Сейчас «Динамо» нужно находить игровой ритм»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке бело-голубых к сезону-2026/27.

— Что для вас значат товарищеские матчи на сборах? Особенно игра с «Ботафого».

— Такие игры очень важны, чтобы поддерживать интенсивность на протяжении 90 минут, иногда 120. Это даст нам пищу для размышления. Сейчас нам нужно находить игровой ритм.

Что касается «Ботафого», отлично для нас и для болельщиков, что мы сможем сыграть с ними в родных стенах, на нашем стадионе.

— Будет ли в победной раздевалке звучать Белла Чао?

— Посмотрим, но эта песня была прекрасной. На самом деле, это была идея футболистов, а не моя.

— Есть ли у вас понимание по составу команды, кого хотите видеть?

— Знаю, что этот вопрос всех интересует. Во время ЧМ-2026 сложно вести подобные разговоры, нужно анализировать с советом директором, со спортивным директором. Мы держим руку на пульсе. Сейчас не имеет смысла говорить о том, на какую позицию мы можем подписать футболиста, также не можем сказать какое-то конкретное количество игроков.

— Ваша цитата от 2022 года в Германии: мое решение не имеет никакого отношения ни к спорту, ни к титулу, ни к титулам.

— Были разговоры не только с «Динамо». Поверьте, это решение не спонтанное. Оно пришло после множества разговоров с семьей, со своими друзьями, людьми из «Динамо». Для меня это особенный клуб.