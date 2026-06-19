Лунев продлил контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с вратарем Андреем Луневым.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на сезон-2027/28 и сезон-2028/29. Ранее об этом сообщал «СЭ».

На пресс-конференции Лунев появился в костюме пожарного.

«Готов тушить пожары в штрафной «Динамо», — сказал голкипер.

Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 18 матчах и в 4 из них отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.