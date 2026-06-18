Бывший полузащитник «Сочи» Крамарич стал игроком «Крыльев»

«Крылья Советов» объявили о переходе экс-полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича. Он подписал трехлетний контракт с самарцами.

В июне 28-летний словенец в связи с истечением контракта покинул «Сочи». Он играл за сочинцев с лета 2023 года, провел 84 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.

До «Сочи» Крамарич в Словении выступал за «Браво», «Марибор», «Крку» и «НК Кршко». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в РПЛ. «Сочи» с 22 очками стал последним и вылетел из РПЛ в Первую лигу.