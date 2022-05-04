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Бикфалви: «Спартак» находится не на своем месте в таблице РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» поделился мнением об игре московского клуба.

«Про «Спартак» много говорить не нужно — это хорошая команда, даже если сейчас она находится не на своем месте в таблице. Будет хорошо, что на стадионе будет много наших фанатов. Уверен, что наших, а не «Спартака» — это для нас как футболистов очень приятно. Отдадим максимум, чтобы набрать три очка», — приводит слова Бикфалви ТАСС.

«Урал» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Спартак» с 34 очками — на 10-й строчке.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 мая в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/14541805
Эрик Бикфалви
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
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Зенит – Рубин
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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4.05 19:00
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