Бикфалви: «Спартак» находится не на своем месте в таблице РПЛ»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» поделился мнением об игре московского клуба.

«Про «Спартак» много говорить не нужно — это хорошая команда, даже если сейчас она находится не на своем месте в таблице. Будет хорошо, что на стадионе будет много наших фанатов. Уверен, что наших, а не «Спартака» — это для нас как футболистов очень приятно. Отдадим максимум, чтобы набрать три очка», — приводит слова Бикфалви ТАСС.

«Урал» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Спартак» с 34 очками — на 10-й строчке.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдет 7 мая в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.