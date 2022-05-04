Карраскаль: «Перед ЦСКА был интерес со стороны «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, что до перехода в московский клуб им интересовался «Зенит».

— Знал об интересе со стороны «Краснодара» и «Спартака». Это правда, — приводит слова Карраскаля Sport24. — Еще был интерес со стороны «Зенита». Я тогда участвовал с «Ривер Плейтом» в Кубке Либертадорес. Тренеры очень мною дорожили и не хотели моего ухода.

— Переход в «Спартак» или «Зенит» из ЦСКА представить совсем сложно.

— Это то же самое, если бы я из «Ривера» перешел в «Боку Хуниорс». Точно так же невозможно.

ЦСКА в феврале 2022 года арендовал 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта» до конца сезона с опцией выкупа. На счету Карраскаля 11 матчей за армейцев, в которых забил гол и сделал результативную передачу.