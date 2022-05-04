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Карраскаль: «Перед ЦСКА был интерес со стороны «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о том, что до перехода в московский клуб им интересовался «Зенит».

— Знал об интересе со стороны «Краснодара» и «Спартака». Это правда, — приводит слова Карраскаля Sport24. — Еще был интерес со стороны «Зенита». Я тогда участвовал с «Ривер Плейтом» в Кубке Либертадорес. Тренеры очень мною дорожили и не хотели моего ухода.

— Переход в «Спартак» или «Зенит» из ЦСКА представить совсем сложно.

— Это то же самое, если бы я из «Ривера» перешел в «Боку Хуниорс». Точно так же невозможно.

ЦСКА в феврале 2022 года арендовал 23-летнего колумбийца у «Ривер Плейта» до конца сезона с опцией выкупа. На счету Карраскаля 11 матчей за армейцев, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-04-futbolist-tsska-karraskal-byl-interes-so-storony-zenita
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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Краснодар

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