Биатлонисты Логинов и Цветков сделали символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»

Биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков сделали первый символический удар по мячу перед началом матча 26-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Логинов и Цветков — представители армейцев в биатлоне.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит в Москве на домашнем для красно-синих стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в 25 матчах, динамовцы идут на второй строчке с 52 очками в 25 играх.