Джикия отказался отвечать на вопрос о близости «Спартака» к зоне стыковых матчей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался говорить о положение команды в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

— У Спартака три очка до зоны стыковых матчей...

— Следующий вопрос.

— Есть уверенность, что Спартак избежит попадания в стыки?

— Следующий вопрос.

«Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр. В следующем туре «Спартак» 1 мая примет дома «Крылья Советов».