Джикия не стал комментировать судейство в матче «Ростов» — «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отказался говорить о судействе после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Результат не закономерный. У нас тоже были хорошие моменты, мы их не реализовали. Обидное поражение. Не могу сказать, что Ростов доминировал. Сказались ли дорога? В принципе, нет. Ехали ночь, были тут так же за день. Полноценный день провели здесь. Дорога тут точно не причем. Судейство? Я не хочу комментировать судейство», — заявил Джикия.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.

В следующем туре «Ростов» встретится на выезде с «Краснодаром» 30 апреля. «Спартак» днем позже примет дома «Крылья Советов».