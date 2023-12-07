В КДК РФС объяснили разницу в дисквалификациях Карпина и Галактионова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификации главных тренеров «Ростова» Валерия Карпина и «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее стало известно, что Карпина дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал «дебилом» человека, который принял решение о проведении матча.

После предыдущего тура Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).

— Почему тренерам за такие высказывания дают такие маленькие наказания? Многие считают, что этого недостаточно.

— КДК посчитал это нормальным наказанием. Здесь реальная и условная дисквалификация с исправительным сроком год.

— Чем случай с Галактионовым отличается от случая с Карпиным?

— В ненормативной лексике. В случае с Карпиным ее не было. Высказывание не было прямым. Он четко понимал, о ком он говорит. Но мы к этому пришли с помощью иных доказательств.

— Что бы вы делали, если бы Карпин не пошел к судье?

— Мы бы задали дополнительные вопросы Карпину. Тогда бы мы смогли понять.

— Есть мнение, что КДК при вынесении решения учел факт, что Карпин — тренер сборной России.

— Он тренер «Ростова». Мы не учитывали, что он тренер сборной, — сказал Григорьянц.