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Сегодня, 15:38

В КДК РФС объяснили разницу в дисквалификациях Карпина и Галактионова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификации главных тренеров «Ростова» Валерия Карпина и «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее стало известно, что Карпина дисквалифицировали на два матча (один из которых условно) за критику решения провести матч против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ в снегопад. Он назвал «дебилом» человека, который принял решение о проведении матча.

После предыдущего тура Галактионов получил дисквалификацию на две игры за нецензурную критику судейства матча с «Крыльями Советов» (3:3).

— Почему тренерам за такие высказывания дают такие маленькие наказания? Многие считают, что этого недостаточно.

— КДК посчитал это нормальным наказанием. Здесь реальная и условная дисквалификация с исправительным сроком год.

— Чем случай с Галактионовым отличается от случая с Карпиным?

— В ненормативной лексике. В случае с Карпиным ее не было. Высказывание не было прямым. Он четко понимал, о ком он говорит. Но мы к этому пришли с помощью иных доказательств.

— Что бы вы делали, если бы Карпин не пошел к судье?

— Мы бы задали дополнительные вопросы Карпину. Тогда бы мы смогли понять.

— Есть мнение, что КДК при вынесении решения учел факт, что Карпин — тренер сборной России.

— Он тренер «Ростова». Мы не учитывали, что он тренер сборной, — сказал Григорьянц.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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