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Сегодня, 20:06

Мостовой считает, что Абаскалю можно было дать дисквалификацию на одну игру

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок в спину игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Я изначально говорил, что наказание должно быть максимум один матч. Дали два. Принципиальной разницы вообще никакой нет. Какая разница, будет стоять человек у бровки или будет сидеть в ложе? Сидит он внизу или стоит наверху — вообще никакой разницы. Половина футболистов не знает, кто там сидит, а кто стоит. Если бы там дали десять игр, а здесь-то какая разница?» — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

Также он ответил, стоило ли давать дисквалификацию Берише.

«Нет, я посмотрел этот момент. Желтая карточка, а Абаскалю правильно дали красную. Бериша же неумышленно, он бежал и радовался, не в него. Все справедливо. Абаскалю можно было дать одну игру, ничего страшного не произошло», — добавил специалист.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов», а «Ахмат» встретится с «Ростовом».

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-berishu-ne-stoilo-diskvalificirovat-a-abaskalyu-mozhno-bylo-dat-odnu-igru-312945/
Александр Мостовой
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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