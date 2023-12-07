ЦСКА поздравил певца Сергея Жукова с рождением пятого ребенка

ЦСКА поздравил российского певца и болельщика команды Сергея Жукова с рождением пятого ребенка.

«Поздравляем многодетного отца, болельщика красно-синих и нашего близкого друга с пополнением в семье!» — написала пресс-служба в Telegram-канале армейцев.

Ранее Жуков сообщил в соцсетях, что в пятый раз стал отцом, опубликовав фото из роддома.

В семье артиста и его жены Регины Бурд это уже четвертый ребенок. Кроме того, у Жукова есть дочь от первого брака.