"Бэйцзин Гоань" после приобретения Фернанду уволил главного тренера

Главный тренер "Бэйцзин Гоань" Рогер Шмидт покинул свой пост после трех поражений подряд, информирует Transfermarkt. Его контракт истекает в конце года, при этом 52-летний немецкий специалист не получит компенсации. Его место в китайском клубе займет займет 52-летний француз Брюно Женезьо.

Напомним, что в "Бэйцзин Гоань" перешел хавбек "Спартака" Фернанду. Московский клуб отдал 27-летнего бразильца в аренду, китайская сторона заплатила за сделку 5,4 миллиона евро. В контракте также прописана опция обязательного выкупа игрока за 9,6 миллиона