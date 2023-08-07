Игрок «Урала» Бевеев: «Если попадем в пятерку — побреюсь налысо»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что побреется налысо, если команда по итогам текущего сезона чемпионата России войдет в пятерку лучших.

«Если попадем в пятерку — побреюсь налысо. Ну, а почему нет? Жена домой, правда, не пустит, но это уже другая история. У Хорика Байрамяна с Карпиным примерно на эту же тему был спор. Так что я готов. Тем более, Григорий Викторович [Иванов] постоянно недоволен моей прической — каждый раз просит подстричься (смеется)», — приводит Sport24 слова Бевеева.

На данный момент «Урал», который возглавляет Виктор Гончаренко, занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 3 тура чемпионата России. 11 августа клуб из Екатеринбурга сыграет со «Спартаком». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.