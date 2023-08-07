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Сегодня, 11:32

Игрок «Урала» Бевеев: «Если попадем в пятерку — побреюсь налысо»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что побреется налысо, если команда по итогам текущего сезона чемпионата России войдет в пятерку лучших.

«Если попадем в пятерку — побреюсь налысо. Ну, а почему нет? Жена домой, правда, не пустит, но это уже другая история. У Хорика Байрамяна с Карпиным примерно на эту же тему был спор. Так что я готов. Тем более, Григорий Викторович [Иванов] постоянно недоволен моей прической — каждый раз просит подстричься (смеется)», — приводит Sport24 слова Бевеева.

На данный момент «Урал», который возглавляет Виктор Гончаренко, занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 3 тура чемпионата России. 11 августа клуб из Екатеринбурга сыграет со «Спартаком». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-565745-zashchitnik-urala-beveyev-yesli-popadem-v-pyaterku-pobreyus-nalyso
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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