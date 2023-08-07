«Зенит» представил клип на новый неофициальный гимн

«Зенит» опубликовал ролик с неофициальным гимном клуба, записанным лидерами группы «Король и Шут» в 2010 году.

Публикация приурочена к 50-летию со дня рождения одного из основателей группы, Михаила Горшенева, который скончался в 2013 году.

В ролике снялись актеры Константин Плотников и Влад Коноплев, которые сыграли лидеров коллектива в сериале «Король и Шут».