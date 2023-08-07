Боливийский футболист Фернандес назвал правильным решение приехать в Россию

Боливийский защитник «Балтики» Фернандес Торо Роберто Карлос заявил, что всем доволен в России.

«Когда мне сказали, что мной интересуется «Балтика», я тут же стал изучать историю российского футбола и команды. Мне очень нравится в России, я всем доволен. Чувствую, что принял самое верное решение — приехать в Россию и играть за «Балтику», — приводит ТАСС слова Фернандеса.

Футболист перешел в «Балтику» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Боливара». Также он выступал за боливийский «Блуминг» и испанский «Культураль Леонеса».

По итогам трех туров чемпионата России «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.