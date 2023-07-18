«Бешикташ» отказался от приобретения Зайнутдинова
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал для «СЭ» информацию о ходе переговоров турецкого клуба с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.
«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу казахстанца за 6 миллионов евро и бонусы.
25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
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|23.07
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