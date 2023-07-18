«Бешикташ» отказался от приобретения Зайнутдинова

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал для «СЭ» информацию о ходе переговоров турецкого клуба с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу казахстанца за 6 миллионов евро и бонусы.

25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.