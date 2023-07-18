Президент «Урала» Иванов: «Куда набирать людей, когда у нас и так много иностранцев?»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о приглашении клубом португальских футболистов.
«Приглашение игроков из Португалии? Мы искали футболистов. Считали, что они нас усилят. Какая разница: португальцы, бразильцы или еще кто-то? Главный тренер одобрил эти кандидатуры, мы их взяли. Считаю, что португальский чемпионат — один из лучших в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Иванова.
Также он ответил на вопрос, доволен ли вы приобретениями «Урала» в летнее трансферное окно.
«Чемпионат покажет. У нас еще много травмированных футболистов, которые выздоровеют. Куда набирать людей, когда у нас сейчас и так много иностранцев? Но трансферное окно еще не закрыто. Будем смотреть, как стартуем», — добавил президент клуба.
Ранее в «Урал» перешли два бразильских футболиста Гильерме Шеттине, Итало, португалец Кики, а также вингер «Ленинградца» Игорь Дмитриев и полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов.
По итогам минувшего сезона клуб из Екатеринбурга занял 11-е место в чемпионате России.
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4
|Ростов
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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