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Березуцкий: «Когда я был игроком, Гинер был больше вовлечен в процесс»

Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в работе Гинера с ЦСКА
15:45
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал об изменениях в работе президента московского клуба Евгения Гинера.

«Раз шесть с лета общался с Гинером. Эти разговоры о разном, иногда просто о жизни. Мне тяжело говорить об управленческих решениях в клубе. Ранее Гинер каждый день приезжал на базу, перед каждой игрой нам что-то говорил, в раздевалку тоже заходил. Сейчас это происходит реже. Тогда он был вовлечен в процесс больше, чем на данный момент, но это случилось не вчера. Трудно оценивать, насколько он вовлечен в процесс, может быть, он сидит и думает постоянно. Но когда я был футболистом, команда видела его чаще», — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

В мае 2020 года новым председателем совета директоров ЦСКА стал помощник президента РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Евгений Гинер стал его заместителем, сохранив пост президента клуба.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/lbr6ea8aHlY

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Георгий Скобликов все материалы автора

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