Футболисты «Динамо» прошли медосмотр после возвращения из отпуска

Соскучились! Вернулись! Готовимся к сборам! ?



Динамовцы вышли из отпуска и прошли углублённое медобследование. Теперь хоть в космос ?



Но поедем мы всё-таки в Катар ?#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/8GyMjrMCQd