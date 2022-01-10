Футболисты «Динамо» прошли медосмотр после возвращения из отпуска
15:44
Футболисты «Динамо» вышли из отпуска. 10 января игроки команды прошли медосмотр, сообщает пресс-служба клуба.
Первый сбор бело-голубых пройдет в Катаре с 12 по 21 января. Команду Шварца ждет на нем один контрольный матч.
После 18 туров «Динамо» занимает второе место в Тинькофф РПЛ.
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