Белоус: «Руководству ЦСКА нужно было давно продать Чалова»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил о том, что ЦСКА слишком затянул с уходом нападающего Федора Чалова.

«Армейцы наконец-то расстались с Чаловым, хотя вместо продажи лишь отдали его в аренду, — цитирует Белоуса Betonmobile.ru . — Говорю «наконец-то», потому что руководство клуба совершило явную ошибку. В свое время к Чалову был интерес из Англии и других стран, за него предлагали серьезные деньги. Но ЦСКА решил подождать и в итоге упустил нужный момент. Это еще раз доказывает: если есть хорошее предложение, да еще из достойной лиги, надо продавать».

По словам Белоуса, футбольный клуб можно сравнить с прудом.

«Футбольный клуб напоминает мне пруд для выращивания форели. Должна быть проточная вода, кислород, тогда обитатели водоема будут в порядке. Иначе просто начнется застой. Так произошло и с Чаловым: он уже давно занимал чужое место. Понимаю, что с собственным воспитанником расставаться нелегко, но это нужно делать. Вместо Чалова должен прийти молодой, амбициозный нападающий, который поможет клубу решить его задачи», — подытожил Белоус.

Напомним, что в начале февраля ЦСКА отдал 23-летнего форварда в швейцарский «Базель». Аренда рассчитана до конца сезона и не содержит опции выкупа.