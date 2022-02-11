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Белоус: «Руководству ЦСКА нужно было давно продать Чалова»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус заявил о том, что ЦСКА слишком затянул с уходом нападающего Федора Чалова.

«Армейцы наконец-то расстались с Чаловым, хотя вместо продажи лишь отдали его в аренду, — цитирует Белоуса Betonmobile.ru . — Говорю «наконец-то», потому что руководство клуба совершило явную ошибку. В свое время к Чалову был интерес из Англии и других стран, за него предлагали серьезные деньги. Но ЦСКА решил подождать и в итоге упустил нужный момент. Это еще раз доказывает: если есть хорошее предложение, да еще из достойной лиги, надо продавать».

По словам Белоуса, футбольный клуб можно сравнить с прудом.

«Футбольный клуб напоминает мне пруд для выращивания форели. Должна быть проточная вода, кислород, тогда обитатели водоема будут в порядке. Иначе просто начнется застой. Так произошло и с Чаловым: он уже давно занимал чужое место. Понимаю, что с собственным воспитанником расставаться нелегко, но это нужно делать. Вместо Чалова должен прийти молодой, амбициозный нападающий, который поможет клубу решить его задачи», — подытожил Белоус.

Напомним, что в начале февраля ЦСКА отдал 23-летнего форварда в швейцарский «Базель». Аренда рассчитана до конца сезона и не содержит опции выкупа.

Источник: https://betonmobile.ru/belous-rukovodstvu-tsska-nuzhno-byilo-davno-prodat-chalova

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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15%

1.68
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Наполи
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27%

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Ф2 (0)

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Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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П
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Максимилиано Кофрие

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