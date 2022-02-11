Захарян: «Тюкавин прикалываться: «Какой тебе «Реал»? Сейчас в «Динамо-2» обратно в ПФЛ отправят»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о самых неправдоподобных новостях, которые были в СМИ о нем.

— Самая нелепая новость о тебе в СМИ?

— Сейчас выкладывают списки команд, которые мной интересуются. А недавно опубликовали новость со списком клубов, которые мной не интересуются. Он меньше, чем список тех, кто интересуется. Это было забавно. Там всякие «Порту» — такие команды. Пишут слухи, что гранды всякие заинтересованы. Костя Тюкавин любит прикалываться: «Какой тебе «Реал»? Сейчас в «Динамо-2» обратно в ПФЛ отправят».

18-летний хавбек выступает в «Динамо» с 2020 года. В сентябре 2021 года сообщалось, что Захарян может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь