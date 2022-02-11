Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал про свою самую дорогую покупку на данный момент.

— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?

— Машина. Купил себе где-то полгода назад. Права получил и сразу начал водить.

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка. За сборную России футболист дебютировал 1 сентября 2021 года против команды Хорватии (0:0) в отборе к ЧМ-2022.

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