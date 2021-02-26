Бывший инспектор ФИФА отреагировал на новую систему наказания арбитров в РПЛ
Бывший инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что РФС ввел рейтинг арбитров для отстранения судей от работы в матчах РПЛ.
«Считаю, что это неправильное решение. Нужно отстранять арбитров непосредственно после провального матча. Пройдет полгода, и какой смысл? Экспертная комиссия должна рассматривать работу арбитров после каждого тура. Ждать полгода — неактуально. В УЕФА есть определенные рейтинги. Первый, второй, третий лист. Но у нас в России не наберется столько качественных арбитров. Человек 10 мы найдем, не более. И из кого составлять рейтинг», — сказал Бартфельд «СЭ».
Ранее, 26 февраля, президент РФС Александр Дюков сообщил об изменениях в работе судейского корпуса.
(Владимир Пушкарев)
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