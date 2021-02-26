Быстров оценил перспективы Бакаева после прихода Промеса в «Спартак»
Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» положение полузащитника Зелимхана Бакаева и форварда Педро Роши в московском клубе.
«Если Рошу перевели в «Спартак-2», значит, он просто не соответствует уровню первого состава. Зато ребята, которые будут с ним играть, будут впитывать его опыт, если у него он имеется. Дать шанс поиграть? Можем дать шанс поиграть и мне, и Васе со двора. У него было достаточно времени, чтобы себя проявить. Если тренерский штаб его не видит в составе, то смысл его нахождения в команде?» — сказал «СЭ» Быстров.
Быстров также высказался по поводу конкуренции Бакаева и Промеса.
«Пока что здоровая конкуренция никому не повредила. Если Бакаев будет проигрывать, сядет на банку, если выдержит, посмотрим. Все зависит только от него. Не знаю, на что способен Тедеско, чтобы совмещать Зелимхана с Квинси. Все что угодно можно придумать, главное, чтобы это приносило пользу. Что касается слов Промеса про Дзюбу, не знаю, какие у них взаимоотношения. Поживем — увидим. Если Промес хочет усложнить жизнь Артему, пускай попробует», — добавил Быстров.
Ранее, 24 февраля, «Спартак» убрал Педро Рошу из своей заявки на Тинькофф РПЛ. 25 февраля нападающий Квинси Промес подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
(Екатерина Звенигородская)
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