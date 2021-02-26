РФС ввела рейтинг абритров, чтобы раз в полгода отстранять судей от работы в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях в судейском корпусе.

«Должна быть и система наказания. Безбородов был отстранен до конца года и этот срок подошел к концу, он сдал все тесты и поэтому возвращается к работе. А Вилков допустил ошибку, ввел в заблуждение КДК — за это также получил отстранение. Он сдал тесты и продолжит работу на матчах РПЛ. Эти отстранения и были наказанием.

Несколько арбитров были исключены из списка тех, кто может обслуживать матчи РПЛ. Они были исключены из-за низких оценок. Фамилии их вы знаете. Большое количество низких оценок по итогам первой части сезона привело к тому, что их отстранили. У нас уже создан рейтинг, и мы по нему каждые полгода будем принимать решения по отстранению арбитров или исключения из списков на обслуживание РПЛ. Вместо них будут приходить другие молодые арбитры", — сказал Дюков.

(Владислав Зимагулов)