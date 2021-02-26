РФС ввела рейтинг абритров, чтобы раз в полгода отстранять судей от работы в РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях в судейском корпусе.
«Должна быть и система наказания. Безбородов был отстранен до конца года и этот срок подошел к концу, он сдал все тесты и поэтому возвращается к работе. А Вилков допустил ошибку, ввел в заблуждение КДК — за это также получил отстранение. Он сдал тесты и продолжит работу на матчах РПЛ. Эти отстранения и были наказанием.
Несколько арбитров были исключены из списка тех, кто может обслуживать матчи РПЛ. Они были исключены из-за низких оценок. Фамилии их вы знаете. Большое количество низких оценок по итогам первой части сезона привело к тому, что их отстранили. У нас уже создан рейтинг, и мы по нему каждые полгода будем принимать решения по отстранению арбитров или исключения из списков на обслуживание РПЛ. Вместо них будут приходить другие молодые арбитры", — сказал Дюков.
(Владислав Зимагулов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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