Президент РФС Дюков допустил возвращение формата «весна-осень» в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков? рассказал о возможном возвращении к формату проведения Тинькофф чемпионата России по системе «весна-осень».
— Не считаю, что это решение позволило нашему футболу совершить прорыв, — сказал Дюков. — Обратный переход я тоже не вижу прорывом. Есть другие факторы, которые способны придать более мощный импульс развитию нашего футбола.
Такой переход я не отвергаю, это возможно. Но нужно понимать, что переход с осень-весна на весна-осень — это организационно очень сложно. Просто для того, чтобы это случилось, нужен консенсус. Если его не будет, опять половина или больше половины голосующих окажутся недовольны, то зачем? Потратим много времени, сил и денег на то, что по большому счету никому не нужно.
Да, периодически различные эксперты высказываются, что хорошо было бы вернуться на систему весна-осень, но этот вопрос регулярно обсуждался с клубами. И когда дело доходит до голосования и выражения мнения в письменном виде, то все склоняются к тому, что всё нужно оставить без изменений. Повторюсь: это возможно, но тогда в нашем футболе нужно, чтобы большинство консолидировано высказалось, что этот возврат к прежней системе нам нужен. Но это организационно очень сложно и нам есть, чем заняться. Возможен переход на весну-осень в рамках одной лиги, если клубы выступят за эту идею.
(Владислав Зимагулов)
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