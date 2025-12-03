Баринов сообщил «Локомотиву», что не будет продлевать истекающий контракт

Как стало известно «СЭ», сегодня, 3 декабря, Дмитрий Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении истекающего летом 2026 года контракта.

29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. Теперь красно-зеленые или зимой продадут капитана, или он бесплатно уйдет из «Локо» через полгода. Уже в конце декабря капитан железнодорожников сможет заключить с любым клубом соглашение, которое вступит в силу в июне следующего года.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.