«РБ Спорт»: Баринов подпишет с ЦСКА трехлетний контракт

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подпишет контракт с ЦСКА на три года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет подписано в январе 2026 года — за полгода до истечения контракта с железнодорожниками — и вступит в силу с лета 2026-го. Отмечается, что, когда договор будет подписан, армейцы могут обратиться к красно-зеленым с предложением о трансфере игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний хавбек ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.