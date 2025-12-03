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«РБ Спорт»: Баринов подпишет с ЦСКА трехлетний контракт

Сергей Ярошенко
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подпишет контракт с ЦСКА на три года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, соглашение будет подписано в январе 2026 года — за полгода до истечения контракта с железнодорожниками — и вступит в силу с лета 2026-го. Отмечается, что, когда договор будет подписан, армейцы могут обратиться к красно-зеленым с предложением о трансфере игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний хавбек ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Баринов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Баринов сообщил «Локомотиву», что не будет продлевать истекающий контракт

Источник: ЦСКА готов выкупить Баринова зимой и предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Рубин

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