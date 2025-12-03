Агент защитника «Краснодара» Жубала о возможном уходе: «Есть заинтересованные в нем клубы, но ничего конкретного нет»

Агент защитника «Краснодара» Жубала Леонардо Корначини ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба.

Ранее об этом сообщило издание Legalbet.

«Нет новостей о его возможном уходе из «Краснодара». Он только вернулся на поле после повреждения. Конечно, есть заинтересованные в нем клубы, но пока что ничего конкретного нет», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт с 32-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27. В этом сезоне Жубал провел за «Краснодар» 10 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.