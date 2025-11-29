ЦСКА победил «Оренбург» в Москве

ЦСКА обыграл «Оренбург» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России — 2:0.

Армейцы вышли вперед на 56-й минуте после автогола Данилы Хотулева. На 84-й минуте Тамерлан Мусаев увеличил преимущество хозяев.

В добавленное время голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников в своей штрафной площади сбил с ног Ивана Облякова из ЦСКА, а полузащитник московской команды Энрике Кармо отправил мяч в пустые ворота оренбуржцев. Главный арбитр Иван Абросимов назначил пенальти в ворота гостей, однако после видеопросмотра отменил свое решение по 11-метровому и не засчитал гол красно-синих.

ЦСКА набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (34 очка) и «Зенит» (33), у которых еще по одному матчу в запасе. «Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й позиции.