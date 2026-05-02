«Балтика» уступила «Рубину» и продлила серию без побед до 6 матчей

«Балтика» на своем поле проиграла «Рубину» в матче 28-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол на 29-й минуте забил форвард казанцев Мирлинд Даку. Албанец отличился в РПЛ впервые с ноября. Он не сумел доиграть матч — на 79-й минуте Даку получил травму и покинул поле на носилках.

На 77-й минуте калининградцы остались в меньшинстве после удаления Эльдара Чивича.

«Балтика» (46 очков) продлила серию без побед до шести матчей и остается на пятом месте в РПЛ. «Рубин» с 42 очками идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Балтика» в Москве сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 10 мая. «Рубин» 11 мая в гостях встретится со «Спартаком».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)

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