Мостовой — о готовности помочь арбитрам в РПЛ: «Такие люди, как я, сведут ошибки судей до минимума»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли получить лицензию для работы арбитром.

«Пройти судейские курсы? Мои курсы были тогда, когда я 25 лет играл в футбол. Зачем мне процесс лицензирования проходить? Я тысячу раз был на футбольном поле и видел все моменты. А какие тогда лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить? Если в судейском корпусе будут такие люди, как я, то мы сведем ошибки арбитров до минимума», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Бенфику» и «Сельту».

В марте 2025 года экс-футболист получил тренерскую лицензию категории А.

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