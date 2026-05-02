Тренер «Спартака» Карседо прибыл на матч ЦСКА — «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прибыл на матч 28-го тура между ЦСКА и «Зенитом» в сопровождении спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, сообщает корреспондент «СЭ» с ВЭБ Арены.

Начало матча в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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