«Балтика» намерена обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Балтики», калининградцы планируют обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

Единственный гол на 87-й минуте забил Луис Энрике, который вышел на замену на 61-й минуте.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.