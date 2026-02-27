Николаев — о решении Сухого отменить гол «Балтики» в матче с «Зенитом»: «Все правильно!»
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» высказался об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.
«Могу только подтвердить слова Алексея Сухого! Все сделано правильно: игрок находился вне игры и влиял на вратаря. Тут добавить нечего — таковы правила. По поводу офсайдных линий, очень хочется, чтобы у нас они были на нормальном уровне, как у всех. Так на судей будет меньше давление, ведь шанс ошибки минимален при автоматических линиях. Но имеем, что имеем. С этим ничего не поделать. Как оценю работу Сухого? По моему мнению, Алексей провел игру на высоком уровне. Она была очень напряженная, могла вспыхнуть в любой момент. Однако арбитр эталонно выдержал давление и не допустил ни одной ошибки. Его можно похвалить», — сказал Николаев «СЭ».
«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.
Максим Ваншейд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0