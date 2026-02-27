Николаев — о решении Сухого отменить гол «Балтики» в матче с «Зенитом»: «Все правильно!»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» высказался об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«Могу только подтвердить слова Алексея Сухого! Все сделано правильно: игрок находился вне игры и влиял на вратаря. Тут добавить нечего — таковы правила. По поводу офсайдных линий, очень хочется, чтобы у нас они были на нормальном уровне, как у всех. Так на судей будет меньше давление, ведь шанс ошибки минимален при автоматических линиях. Но имеем, что имеем. С этим ничего не поделать. Как оценю работу Сухого? По моему мнению, Алексей провел игру на высоком уровне. Она была очень напряженная, могла вспыхнуть в любой момент. Однако арбитр эталонно выдержал давление и не допустил ни одной ошибки. Его можно похвалить», — сказал Николаев «СЭ».

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.

Максим Ваншейд