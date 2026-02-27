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Судейство

Николаев — о решении Сухого отменить гол «Балтики» в матче с «Зенитом»: «Все правильно!»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» высказался об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника гостей Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«Могу только подтвердить слова Алексея Сухого! Все сделано правильно: игрок находился вне игры и влиял на вратаря. Тут добавить нечего — таковы правила. По поводу офсайдных линий, очень хочется, чтобы у нас они были на нормальном уровне, как у всех. Так на судей будет меньше давление, ведь шанс ошибки минимален при автоматических линиях. Но имеем, что имеем. С этим ничего не поделать. Как оценю работу Сухого? По моему мнению, Алексей провел игру на высоком уровне. Она была очень напряженная, могла вспыхнуть в любой момент. Однако арбитр эталонно выдержал давление и не допустил ни одной ошибки. Его можно похвалить», — сказал Николаев «СЭ».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков бьет по&nbsp;воротам &laquo;Балтики&raquo; (1:0).«Зенит» начал весну с победы над «Балтикой». Отмененный гол Андраде еще долго будут обсуждать

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.

Максим Ваншейд

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Алексей Николаев
Алексей Сухой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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