Вратарь «Зенита» Адамов — про отмененный мяч Андраде: «Конечно, Хиль мешал мне при голе»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов после матча с «Балтикой» (1:0) в 19-м туре чемпионата России в комментарии для «СЭ» подтвердил помеху со стороны форварда калининградской команды Брайана Хиля в моменте с голом защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Андраде отличился на 75-й минуте игры, однако главный арбитр Алексей Сухой после видеопросмотра отменил взятие ворот из-за офсайда у Хиля. Судья зафиксировал, что нападающий «Балтики» находился в положении вне игры и создавал помеху Адамову.

«Конечно, Хиль мешал мне при голе. Перекрывал видимость», — сказал Адамов «СЭ».

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в РПЛ команда проведет 8 марта против «Оренбурга».

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