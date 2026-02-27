«Зенит» — «Балтика»: новый судья ФИФА отменил гол. Что увидели Сухой и его ВАР?

На 75-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика» калининградцы после розыгрыша углового открыли счет, но их празднование прервала проверка гола, которую устроили видеоассистенты Сергей Иванов и Сергей Чебан. В общей сложности в течение пяти минут сначала они, а затем и судья Алексей Сухой, в этом году впервые вошедший в лист ФИФА и получивший новую эмблему, изучали расположение игроков обеих команд в штрафной площади и площади ворот.

Их особое внимание привлекла позиция, которую занял калининградец Брайан Хиль. В итоге на 80-й минуте Сухой объявил об отмене гола из-за офсайда: «После «ВАР-просмотра игрок команды «Балтика» номер 91 наказывается свободным ударом за положение «вне игры» — влияние на вратаря».

В этом моменте спор наверняка вызовет начертание виртуальных офсайдных линий. Но это в нашем чемпионате происходит часто — ничего нового тут нет. Нужно либо принять такой гибрид китайских ВОЛ с ВАР-технологией, либо отказаться от них. Безусловно, будут споры и по поводу оценки влияния Хиля на Дениса Адамова: помешал ему калининградец увидеть удар или нет. Учитывая расстояние игрока от голкипера, которому пришлось выглядывать из-за спины соперника, чтобы увидеть происходившее, решение рефери можно поддержать.