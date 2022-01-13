«Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе». Федотов рассказал, как «Сочи» подписал одного из лучших снайперов РПЛ
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как клуб с юга России приобрел колумбийца Матео Кассьерру, одного из лучших снайперов нынешнего чемпионата РПЛ.
— Два лета подряд вы оставались без пары ведущих игроков. В 2020-м — без Мостового и Кокорина, в 2021-м — без Мевли и Заболотного. Как оба раза умудрились не просесть в начале нового чемпионата, притом что сейчас до 7-го тура не было Кассьерры?
— Во-первых, оставался костяк мотивированных, амбициозных, опытных футболистов. Это немаловажно, потому что сыгранность никто не отменял. Да, вопросы были. В первую очередь — потеря почти всей линии обороны. Хорошо, что новички в ней прошли с нами все сборы.
Кассьерру, конечно, хотелось бы видеть в команде раньше, но мы же понимаем, что все эти трансферные дела очень сложны. Работа по нему велась до последнего, и слава богу, что нам удалось этот трансфер провернуть. Но в еврокубках его, конечно, не хватило. Мы тогда потеряли (из-за травм. — Прим. И.Р.) обоих нападающих — Барсова и Дуганджича, и появление Кассьерры пришлось как нельзя кстати.
— Поразительно, что колумбиец сразу же вписался в игру «Сочи» так, будто играл там всю жизнь.
— В Португалии, где он играл за «Белененсеш», уже шел чемпионат, и Матео был в хорошей форме. Плюс он попал в свою среду — и климатическую, и языковую: испаноговорящих у нас в команде много.
— Так и знал, что роль Нобоа в адаптации Кассьерры велика.
— Не только Нобоа, но и Жо (Жоаузинью. — Прим. И.Р.), и Родриго. У него, кстати, мы уточняли имевшуюся информацию по Кассьерре. И он нам помог. Родриго и Кассьерра одновременно играли в Португалии, знакомы с того времени. Родриго рассказывал ему, что его здесь ждет. Это важно, потому что в новый мир окунаться сложно.
— Как все-таки правильно — Родриго или Родригао?
— Родриго. Мы у него уточняли.
— Как и Кассьерра, Родриго забил в начале первого же своего матча за «Сочи» — головой в ворота «Кешли» в Лиге конференций.
— Да, у него хорошие навыки игры на «втором этаже». Но тоже есть над чем работать. При стандартных положениях у нас недобор по сравнению с прошлым сезоном. А может, это тогда был перебор.
— Насколько активно вы лично задействованы в селекции «Сочи» и, в частности, участвовали в трансферах Кассьерры и Родриго?
— Заключительное слово всегда за тренерским штабом. Если тренер не участвует в селекции, за что его потом увольнять?
— Но часто случается именно так.
— Согласен, всякое бывает. Но не в «Сочи».
— Кто первый произнес фамилию Кассьерра применительно к «Сочи» и на сколько удалось сбить первоначальный ценник до итоговых 1,2 миллиона евро?
— У нас есть спортивный директор Андрей Орлов, все звонки и предложения идут через него. Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все остальные варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал, и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми.
Кассьера перешел в «Сочи» из «Белененсеша» в конце августа 2021 года. На счету 24-летнего колумбийца 8 голов и 3 результативных передачи в 11 матчах за команду.
Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»
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