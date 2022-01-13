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«Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе». Федотов рассказал, как «Сочи» подписал одного из лучших снайперов РПЛ

Федотов рассказал о том, как «Сочи» подписывал одного из лучших снайперов РПЛ в нынешнем сезоне Кассьеру
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, как клуб с юга России приобрел колумбийца Матео Кассьерру, одного из лучших снайперов нынешнего чемпионата РПЛ.

— Два лета подряд вы оставались без пары ведущих игроков. В 2020-м — без Мостового и Кокорина, в 2021-м — без Мевли и Заболотного. Как оба раза умудрились не просесть в начале нового чемпионата, притом что сейчас до 7-го тура не было Кассьерры?

— Во-первых, оставался костяк мотивированных, амбициозных, опытных футболистов. Это немаловажно, потому что сыгранность никто не отменял. Да, вопросы были. В первую очередь — потеря почти всей линии обороны. Хорошо, что новички в ней прошли с нами все сборы.

Кассьерру, конечно, хотелось бы видеть в команде раньше, но мы же понимаем, что все эти трансферные дела очень сложны. Работа по нему велась до последнего, и слава богу, что нам удалось этот трансфер провернуть. Но в еврокубках его, конечно, не хватило. Мы тогда потеряли (из-за травм. — Прим. И.Р.) обоих нападающих — Барсова и Дуганджича, и появление Кассьерры пришлось как нельзя кстати.

— Поразительно, что колумбиец сразу же вписался в игру «Сочи» так, будто играл там всю жизнь.

— В Португалии, где он играл за «Белененсеш», уже шел чемпионат, и Матео был в хорошей форме. Плюс он попал в свою среду — и климатическую, и языковую: испаноговорящих у нас в команде много.

— Так и знал, что роль Нобоа в адаптации Кассьерры велика.

— Не только Нобоа, но и Жо (Жоаузинью. — Прим. И.Р.), и Родриго. У него, кстати, мы уточняли имевшуюся информацию по Кассьерре. И он нам помог. Родриго и Кассьерра одновременно играли в Португалии, знакомы с того времени. Родриго рассказывал ему, что его здесь ждет. Это важно, потому что в новый мир окунаться сложно.

— Как все-таки правильно — Родриго или Родригао?

— Родриго. Мы у него уточняли.

— Как и Кассьерра, Родриго забил в начале первого же своего матча за «Сочи» — головой в ворота «Кешли» в Лиге конференций.

— Да, у него хорошие навыки игры на «втором этаже». Но тоже есть над чем работать. При стандартных положениях у нас недобор по сравнению с прошлым сезоном. А может, это тогда был перебор.

— Насколько активно вы лично задействованы в селекции «Сочи» и, в частности, участвовали в трансферах Кассьерры и Родриго?

— Заключительное слово всегда за тренерским штабом. Если тренер не участвует в селекции, за что его потом увольнять?

— Но часто случается именно так.

— Согласен, всякое бывает. Но не в «Сочи».

— Кто первый произнес фамилию Кассьерра применительно к «Сочи» и на сколько удалось сбить первоначальный ценник до итоговых 1,2 миллиона евро?

— У нас есть спортивный директор Андрей Орлов, все звонки и предложения идут через него. Кассьерра одним из первых появился в нашем шорт-листе. Первое впечатление оказалось правильным, на нем и остановились. После него все остальные варианты уже казались второстепенными. Плюсом оказалось и то, что в европейский трансферный период Матео никто не забрал, и аппетиты португальцев поубавились. А мы оказались настойчивыми.

Кассьера перешел в «Сочи» из «Белененсеша» в конце августа 2021 года. На счету 24-летнего колумбийца 8 голов и 3 результативных передачи в 11 матчах за команду.

Полностью первую часть интервью с Владимиром Федотовым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
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ФК Сочи
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Матео Кассьерра

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