Ассистент Морено о возможной отставке из «Сочи»: «Мы можем только работать, вот и все, что я могу сказать»
Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо ответил на вопрос о возможной отставке из клуба вместе с главным тренером сочинцев Робертом Морено.
В субботу, 30 августа южане проиграли «Спартаку» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ. После финального свистка Морено был удален за споры с главным арбитром встречи Иваном Абросимовым. По информации «СЭ», испанец близок к увольнению из клуба.
Докампо пришел на послематчевую пресс-конференцию вместо удаленного Морено.
— У Сочи 1 очко в РПЛ. Каков кредит доверия руководства? Вообще, это более чем похоже на отставку...
— Понятно, что у нас только одно очко. Но, что сказать, у нас есть силы, мы можем только работать и работать. Вот все, что я могу сказать. Любому тренеру в любой лиге тяжело отвечать на такие вопросы. Разговора с руководством пока не было.
— Вы работали в молодежке «Рубина». Как много испанцу нужно времени, чтобы выучить русский?
— Не хочу подставлять никого из других иностранцев в России. Возможно, кто-то не хочет учить русский. Потом скажут мне: «Эй, ты чего там наговорил?». Думаю, все зависит от желания. Мне было важно приходить на работу и общаться на русском. Это и уважение к вам, людям, которые приняли нас хорошо. Сам я выучил язык примерно за два года, плюс постоянная практика.
— В чем надо прибавить «Сочи», и над чем поработать?
— Нам надо очень много в чем прибавлять. Больше забивать, меньше пропускать. Мы постараемся это сделать. И, думаю, сделаем.
— В воскресенье матч ЦСКА — «Краснодар». За кого вы болеете в этой игре?
— В «Краснодаре» я никого не знаю, а в ЦСКА работает мой бывший коллега Хави Нойя, так что буду поддерживать эту команду.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала всего 1 очко в 7 матчах сезона-2025/26.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1