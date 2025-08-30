Ассистент Морено о возможной отставке из «Сочи»: «Мы можем только работать, вот и все, что я могу сказать»

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо ответил на вопрос о возможной отставке из клуба вместе с главным тренером сочинцев Робертом Морено.

В субботу, 30 августа южане проиграли «Спартаку» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ. После финального свистка Морено был удален за споры с главным арбитром встречи Иваном Абросимовым. По информации «СЭ», испанец близок к увольнению из клуба.

Докампо пришел на послематчевую пресс-конференцию вместо удаленного Морено.

— У Сочи 1 очко в РПЛ. Каков кредит доверия руководства? Вообще, это более чем похоже на отставку...

— Понятно, что у нас только одно очко. Но, что сказать, у нас есть силы, мы можем только работать и работать. Вот все, что я могу сказать. Любому тренеру в любой лиге тяжело отвечать на такие вопросы. Разговора с руководством пока не было.

— Вы работали в молодежке «Рубина». Как много испанцу нужно времени, чтобы выучить русский?

— Не хочу подставлять никого из других иностранцев в России. Возможно, кто-то не хочет учить русский. Потом скажут мне: «Эй, ты чего там наговорил?». Думаю, все зависит от желания. Мне было важно приходить на работу и общаться на русском. Это и уважение к вам, людям, которые приняли нас хорошо. Сам я выучил язык примерно за два года, плюс постоянная практика.

— В чем надо прибавить «Сочи», и над чем поработать?

— Нам надо очень много в чем прибавлять. Больше забивать, меньше пропускать. Мы постараемся это сделать. И, думаю, сделаем.

— В воскресенье матч ЦСКА — «Краснодар». За кого вы болеете в этой игре?

— В «Краснодаре» я никого не знаю, а в ЦСКА работает мой бывший коллега Хави Нойя, так что буду поддерживать эту команду.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала всего 1 очко в 7 матчах сезона-2025/26.