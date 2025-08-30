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Ассистент Морено о возможной отставке из «Сочи»: «Мы можем только работать, вот и все, что я могу сказать»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо ответил на вопрос о возможной отставке из клуба вместе с главным тренером сочинцев Робертом Морено.

В субботу, 30 августа южане проиграли «Спартаку» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ. После финального свистка Морено был удален за споры с главным арбитром встречи Иваном Абросимовым. По информации «СЭ», испанец близок к увольнению из клуба.

Докампо пришел на послематчевую пресс-конференцию вместо удаленного Морено.

— У Сочи 1 очко в РПЛ. Каков кредит доверия руководства? Вообще, это более чем похоже на отставку...

— Понятно, что у нас только одно очко. Но, что сказать, у нас есть силы, мы можем только работать и работать. Вот все, что я могу сказать. Любому тренеру в любой лиге тяжело отвечать на такие вопросы. Разговора с руководством пока не было.

— Вы работали в молодежке «Рубина». Как много испанцу нужно времени, чтобы выучить русский?

— Не хочу подставлять никого из других иностранцев в России. Возможно, кто-то не хочет учить русский. Потом скажут мне: «Эй, ты чего там наговорил?». Думаю, все зависит от желания. Мне было важно приходить на работу и общаться на русском. Это и уважение к вам, людям, которые приняли нас хорошо. Сам я выучил язык примерно за два года, плюс постоянная практика.

— В чем надо прибавить «Сочи», и над чем поработать?

— Нам надо очень много в чем прибавлять. Больше забивать, меньше пропускать. Мы постараемся это сделать. И, думаю, сделаем.

— В воскресенье матч ЦСКА — «Краснодар». За кого вы болеете в этой игре?

— В «Краснодаре» я никого не знаю, а в ЦСКА работает мой бывший коллега Хави Нойя, так что буду поддерживать эту команду.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала всего 1 очко в 7 матчах сезона-2025/26.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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