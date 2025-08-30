Семак — о матче с «Пари НН»: «Трудовая победа. Глушенков провел хорошую игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

«По матчу думаю, что хорошая трудовая победа. И в первом тайме создавали, моменты были, и во втором тайме смогли забить. Моменты создавали, было много положительных действий. И соблюли некий баланс между атакой и обороной, потому что «Пари НН» очень неплохо убегает в быстрые атаки, практически в каждом матче и есть хорошие моменты, выходы из обороны, хороший контрпрессинг. В этом отношении тоже сегодня, за исключением нескольких моментов, в принципе, справлялись. Поздравляю ребят с победой.

Глушенков? Максим заслужил, вышел на замену в предыдущем матче, отметился голевой передачей, забитым мячом, сыграл хорошую игру на Кубок. И сегодняшний матч, я считаю, сыграл хорошо. Моменты были, забил хороший мяч», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» одержал вторую победу подряд в чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 12 очков и поднялась на 4-е место в таблице.