Шпилевский после поражения от «Зенита»: «Горжусь ребятами. Увидел большой шаг вперед»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 7-м туре РПЛ.

«Горжусь ребятами. Сегодня я увидел большой шаг вперед. Процентов на 85 команда выполнила план на игру. Ребята старались. Очень обидно проигрывать после двух «стандартов». Причем в первом эпизоде, на мой взгляд, не было фола. Повторю, обидно пропускать со «стандартов», но мы играли с одной из лучших команд России и очень хорошо себя показали. Думаю, это была самая лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне. Теперь нам надо восстановиться после наших «гастролей» по России и готовиться к матчам с соперниками плюс-минус нашего уровня. «Зениту» желаю удачи и больших успехов», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

«Пари НН» с 3 очками располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ.