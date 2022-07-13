Артем Ребров будет частично выполнять функции спортивного директора «Спартака» после ухода Каттани

Бывший вратарь «Спартака» и технический координатор красно-белых Артем Ребров будет частично выполнять функции спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани, сообщает журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» не будет назначать нового спортивного директора до зимы этого года.

Как утверждает источник, после ухода Каттани клуб будет компенсировать отсутствие спортивного директора и работать с главным тренером Гильермо Абаскалем по позициям, которые требуют усиления. Помогать руководству в этой работе будет Артем Ребров.

Сегодня, 13 июля «Спартак» объявил, что Лука Каттани покинул пост спортивного директора клуба. 40-летний итальянец работал в команде с декабря 2021 года.