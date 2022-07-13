Мостовой: «Уход Каттани связан с каким-то цирком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Уход Каттани связан с каким-то цирком. Приходят, привозят тренера, проигрывают первую игру, за три дня до старта чемпионата уходят. Лишний раз убеждаюсь, что приезжают, хвостиком покрутят, заберут свое и поедут. Ясно, что ситуация такая, что уезжают многие, но все равно это не совсем правильно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

По информации «СЭ», «Спартак» не планирует назначать нового спортивного директора до зимы нынешнего года.