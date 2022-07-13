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Мостовой: «Уход Каттани связан с каким-то цирком»

Мостовой назвал цирком уход Каттани с поста спортивного директора «Спартака»
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Уход Каттани связан с каким-то цирком. Приходят, привозят тренера, проигрывают первую игру, за три дня до старта чемпионата уходят. Лишний раз убеждаюсь, что приезжают, хвостиком покрутят, заберут свое и поедут. Ясно, что ситуация такая, что уезжают многие, но все равно это не совсем правильно», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

По информации «СЭ», «Спартак» не планирует назначать нового спортивного директора до зимы нынешнего года.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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